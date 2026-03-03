В Европейском Союзе могут возобновиться разговоры о необходимости закупать российский газ из-за войны на Ближнем Востоке и связанных с нею перебоев поставок энергоносителей.

Об этом заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд на конференции в Осло, передает Reuters.

"ЕС очень четко дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я полагаю, что дискуссия возобновится", - сказал Осланд.

Между тем цены на газ в Европе на этой неделе подскочили на 75%, достигнув многолетнего максимума, информирует Reuters. Кроме того, крупный экспортер сжиженного природного газа Катар в понедельник приостановил добычу.

В агентстве напомнили, что Норвегия является крупнейшим производителем газа в Европе, удовлетворяя около 30% спроса. Она также поставляет около 20% нефти континента.

Напомним, что страны ЕС окончательно одобрили поэтапный запрет на импорт газа из России к концу 2027 года.

Как мы писали, из-за войны на Ближнем Востоке цена газа на бирже в Европе впервые с января 2023 года за сутки увеличилась на 200 долларов - до 700 долларов.