В Венгрии ожидают украинских атак на объекты энергетики и направляют войска для их защиты
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существовании угрозы со стороны Украины для энергосистемы страны. Власти собираются развернуть военных и привлечь полицию для защиты объектов энергетической инфраструктуры.
Выступление Орбан с этим заявлением после заседания Совета обороны заявил, оно опубликовано в его Фейсбуке.
"Украинская власть оказывает давление на правительства Венгрии и Словакии своей нефтяной блокадой. Но на этом не останавливается, готовится к дальнейшим действиям по срыву функционирования венгерской энергетической системы. Венгрию шантажировать нельзя!" - сказал он.
По его словам, к охране объектов энергетики привлекут армию и силы полиции, последняя будет в усиленном составе патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.
"Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры… Мы разместим военных возле энергетических объектов и необходимые средства, чтобы предотвращать атаки. Полиция будет патрулировать вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", – заявил Орбан.
Также он распорядился запретить полеты дронов в приграничном с Украиной регионе.
Напомним, Венгрия блокирует кредит Украине от ЕС и новый пакет санкций против России, требуя разблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
Обострение в отношениях происходит накануне важных парламентских выборов в Венгрии. О предвыборных раскладах в стране мы подробно рассказывали.