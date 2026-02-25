Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существовании угрозы со стороны Украины для энергосистемы страны. Власти собираются развернуть военных и привлечь полицию для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Выступление Орбан с этим заявлением после заседания Совета обороны заявил, оно опубликовано в его Фейсбуке.

"Украинская власть оказывает давление на правительства Венгрии и Словакии своей нефтяной блокадой. Но на этом не останавливается, готовится к дальнейшим действиям по срыву функционирования венгерской энергетической системы. Венгрию шантажировать нельзя!" - сказал он.

По его словам, к охране объектов энергетики привлекут армию и силы полиции, последняя будет в усиленном составе патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.

"Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры… Мы разместим военных возле энергетических объектов и необходимые средства, чтобы предотвращать атаки. Полиция будет патрулировать вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", – заявил Орбан.

Также он распорядился запретить полеты дронов в приграничном с Украиной регионе.

Напомним, Венгрия блокирует кредит Украине от ЕС и новый пакет санкций против России, требуя разблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Обострение в отношениях происходит накануне важных парламентских выборов в Венгрии. О предвыборных раскладах в стране мы подробно рассказывали.