Россия освободит двух "принудительно мобилизованных" в Украине граждан Венгрии, оказавшихся в плену.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел и Венгрии Петером Сийярто.

"Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин (Виктор) Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии. Это граждане, которые имеют двойное гражданство: и украинское, и венгерское. Они принудительно были мобилизованы, — отметил российский лидер.

По его словам, Сийярто, находящийся сейчас в Москве, заберет их с собой на самолете.

"Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолёт, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернётесь в Будапешт", - сказал Путин.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Еврокомиссию заставить Украину поставлять его стране российскую нефть.

Венгрия же из-за отсутствия транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" блокирует кредит на 90 млрд евро для Украины и новый пакет европейских санкций против РФ, а также вместе со Словакией перекрыла поставки в Украину дизельного топлива.