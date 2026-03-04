Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в столицу РФ, чтобы договориться о поставках российских нефти и газа по прежней цене, несмотря на войну на Ближнем Востоке и нарастающий кризис с энергоносителями.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое опубликовал в социальной сети Х.

В Москве Сийярто уже провел встречи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я приехал сегодня в Москву по двум причинам и встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - рассказал Сийярто.

Министр добавил, что в Москве обсудил, с одной стороны, тему поставок энергоносителей из России в условиях эскалации на Ближнем Востоке, а с другой, вопрос закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся российским военным.

"Война в Украине и кризис на Ближнем Востоке – это два вооруженных конфликта, которые одновременно вызывают беспокойство. Поэтому в этой ситуации я нахожусь здесь, в Москве, чтобы убедиться, что нефть и газ, необходимые для энергоснабжения Венгрии, будут и в дальнейшем доступны во время кризиса… по той же цене, по которой россияне поставляют в Венгрию", – заявил Сийярто.

По его словам, венгерская сторона рассчитывает на получение твердых гарантий того, что будут сохранены объемы поставок нефти и природного газа, критически важные для национальной безопасности. Более того, Будапешт настаивает на сохранении прежних ценовых условий, несмотря на текущую рыночную конъюнктуру.

Напомним, Венгрия обвиняет Украину в нежелании поставлять российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Украина в свою очередь заявляет, что трубопровод поврежден.

Между тем в ЕС могут возобновить обсуждение необходимости закупать российский газ из-за войны на Ближнем Востоке и связанных с нею перебоев поставок энергоносителей.