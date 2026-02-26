В Украине подтвердили, что нефтепровод "Дружба" закрыт из-за политических причин.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Сийярто, министерство иностранных дел Украины вызвал временного и. о. поверенного по делам посольства Венгрии в Киеве Анталу Хейзеру и "признало", что Украина "держит нефтепровод "Дружба" закрытым по политическим причинам".

"Сегодня они вызвали нашего поверенного в делах посольства в МИД Украины, где признали, что держат трубопровод закрытым по политическим причинам. Они признали, что не возобновляют поставки нефти в Венгрию по политическим причинам. Они признали, что нет никакой физической или технической причины не возобновлять поставки, есть только политические причины. Они также четко дали понять, что хотят оружие и деньги в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию", – сказал Сийярто.

При этом он заявил, что Украина не имеет права угрожать и ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.

"Вот почему мы продолжаем требовать, чтобы украинцы возобновили поставки нефти в Венгрию, открыли физически идеально подходящий трубопровод, прекратили вмешательство в венгерский избирательный процесс", – сказал министр.

Напомним, из-за "Дружбы" Венгрия и Словакия, которые получают по нему нефть, заблокировали поставки дизтоплива в Украину.

Словакия также прекратила экстренную подачу электроэнергии, а Венгрия заблокировала пакет санкций против РФ и выделение 90-миллиардного кредита Украине.