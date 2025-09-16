Граждане Польши начали активно искать жилье за рубежом после атаки дронов 10 сентября.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

В публикации говорится, что количество заявок на недвижимость в Испании выросло втрое. При этом сообщается, что минимальная необходимая для покупки сумма – 120 тысяч евро.

Напомним, сегодня польская пресса написала, что в Польше во время инцидента с дронами пострадал дом, но не от БпЛА, а от сбивавшей его ракеты. В результате оказалась повреждена крыша и пробит потолок. Хозяева дома выжили: владелица покинула спальню за мгновение до того, как туда упали обломки.

Президент Польши Кароль Навроцкий уже потребовал объяснений от правительства после публикаций о том, что во время инцидента с дронами на жилой дом упала выпущенная из F-16 ракета, а не БпЛА.

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что даже если дом в Польше и был разрушен ракетой с польского F-16, "вся ответственность за повреждение лежит на РФ".

Вступит ли Польша в войну с Россией, мы анализировали в отдельном материале.

