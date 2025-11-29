Вашингтон готов принять переговорную группу Киева для дальнейших переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

В Белом доме с украинской делегацией встретятся госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Напомним, делегацию Украины возглавил секретарь СНБО Умеров вместо ушедшего в отставку Ермака.

Ранее в СМИ появилась информация, что увольнение Ермака может означать будущие уступки Украины в переговорах с РФ.

Война в Украине продолжается 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, в которых разбирались, почему был уволен глава ОП Ермак, что происходит с Гуляйполем, какой план мира США везут в Москву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.