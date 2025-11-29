Президент США Владимир Зеленский подтвердил, что украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась на переговоры в США.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня был доклад Рустема, и задача чёткая - оперативно и содержательно подготовить определение шагов для завершения войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединённых Штатах. Ожидаю доклада нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье", - написал Зеленский.

Сам Умеров также написал, что летит в США.

"Украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты – для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира", - говорится в сообщении.

Между тем Зеленский сообщил о встрече с ещё одним членом переговорной группы главой ГУР Кириллом Булановым. Пишет, что обозначил "некоторые акценты, важные в процессе переговоров".

Напомним, по данным СМИ, украинская делегация будет встречаться в Майями со спецпредставителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По распространенной версии, они будут убеждать представителей Киева пойти на уступки в вопросе вывода войск из Донецкой области. После этих переговоров. Уиткофф и Кушнер должны будут лететь в Москву, где покажут Путину доработанный мирный план.

В СМИ уже высказываются предположения, что после отставки Андрея Ермака Украина может пойти на ряд уступок по условиям завершения войны.