Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ставку до 4-4,25% впервые за девять месяцев.

Решение принято по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

"ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, приняла решение снизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до диапазона 4–4,25% годовых. Это первое снижение ставки с декабря 2024 года", - сообщают данные сайта американского регулятора.

В заявлении FOMC указано, что решение принято в свете изменения баланса рисков для экономики. Комитет также отметил, что при рассмотрении дальнейших корректировок ставки будет тщательно оценивать поступающие экономические данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

После этого решения цена на золото достигла нового рекорда, превысив 3 740 долларов за тройскую унцию.

Вечером декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex снизился на $3,2 доллара, или 0,1%, до $3 721,9 за унцию. Однако ранее цена поднималась до $3 743,67.

Напомним, американский президент Дональд Трамп с первых дней в Белом доме требовал от ФРС снижения ставки и грозил уволить главу ФРС США на почве разногласий по этому вопросу.

В свою очередь глава ФРС Джером Пауэлл говорил, что рост инфляции в США в ближайшие месяцы неизбежен и возлагал ответственность за это на введенные Трампом пошлины.

В середине июня ФРС вопреки рекомендациям Трампа в четвертый раз подряд сохранила свои ставки на прежних уровнях - 4,25-4,5% годовых.