Белый дом намерен организовать трехстороннюю встречу президентов США, Украины и России Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина в конце следующей недели.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По информации канала, Вашингтон сейчас ищет место для встречи.

Между тем, как сообщили порталу Axios два источника, Трамп во время телефонного разговора сообщил Зеленскому и европейским лидерам, что его целью на пятничном саммите с Путиным является достижение перемирия.

Вторая цель - оценка возможности заключения полного мирного соглашения, сообщили источники.

Напомним, сегодня состоялся разговор европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский и европейские политики выходили с ним на связь из Берлина.

Западные издания писали, что Европа хочет добиться участия Зеленского в саммите Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп говорил, что хочет скорейшего перемирия в Украине и обещал усадить Зеленского и Путина в одном помещении для решения вопроса.