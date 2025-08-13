Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал Фадеев.

Что касается повестки дня саммита, то по его словам, стороны обсудят "все накопившиеся вопросы, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности".

Отметим, что участие Лаврова во встрече означает, что с американской стороны будет присутствовать и государственный секретарь Марко Рубио.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет допускал, что тоже примет участие в переговорах.

Вчера Лавров и Рубио по телефону обсудили встречу Путина и Трампа в США.

В Украине проведение саммита России и США на американской территории расценили как "личную победу" российского президента.