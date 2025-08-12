Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

По информации Москвы, стороны обсудили подготовку к предстоящей 15 августа встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что госсекретарь Рубио обсудил сегодня с российским министром подготовку к предстоящему саммиту лидеров государств.

"Обе стороны подтвердили приверженность успешному проведению мероприятия", – добавила Брюс.

Война в Украине продолжается 1266-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 12 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска захватили два села Новохатское и Толстой на границе Днепропетровской области и продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. В то же время ВСУ освободили населённый пункт Бессаловка в приграничье Сумщины.

