Популярная в 1990-е годы песня группы "Любэ" "Не валяй дурака, Америка" появилась не просто так: она отражает широко распространенное до сих пор в России мнение, что страна зря отдала американцам полуостров. Оно накладывается на известный миф о том, что Россия не продала его Америке, а передала в аренду на 99 лет и пришло время возвращать его назад.

Очередной повод поговорить об этом невольно дал вчера президент США Дональд Трамп, когда во время речи о своей поездке на встречу с Владимиром Путиным вдруг заявил, что поедет в Россию. Правда, он вскоре поправился и дал понять, что это оговорка. Тем не менее публикации о возвращении Аляски в родную гавань заполонили российские соцсети.

Но реальная история, конечно, далека от мифа.

Аляска находилась под контролем Российской империи чуть более века. Хотя первым известным в истории русским, побывавшим на ней, был мореплаватель Семен Дежнёв еще в 1648 году, начало ее освоения задержалось на целый век – до 1745 года, когда туда прибыла первая группа российских купцов. Она занималась не разработкой недр, а охотничьими промыслами и обменом товаров с местным населением – алеутами.

Так что и еще спустя сто лет – к середине XIX века – Аляска все еще оставалась малообжитой землей. Там, конечно, появились поселения и даже своя столица Ново-Архангельск, но их лишь с натяжкой можно назвать российскими: когда в 1867-м, перед передачей территории Америке, там провели перепись населения, то собственно русских было меньше одной тысячи на 500 тысяч алеутов.

В принципе, ничего критического в этом нет: Аляска была далеко не единственной слабо освоенной российской территорией. Но все остальные территории находились в Евразии, и только эта – в Америке.

Это не составляло большой проблемы, пока Россия со времен победы над Наполеоном считалась одной из мощнейших империй мира, которой никто не смел угрожать. Но потом случилась Крымская война 1853-1856 годов, в которой врагами России оказались почти все ведущие европейские государства, в первую очередь Франция и Великобритания, а союзников у нее практически не было. Тогда-то впервые встал вопрос о том, что Аляску нечем защитить в случае даже небольшого британского вторжения из канадских провинций. И, соответственно, впервые возникла идея ее продажи – естественно, не враждебным британцам, а вполне дружественным тогда американцам. Сторонники этой сделки исходили из того, что с Аляской существуют всего два варианта: ее продадут США либо ее бесплатно заберет Британия.

Первым в 1853 году идею продажи высказал генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, а уже спустя год госсекретарь США Уильям Мэрси сделал запрос по этому поводу российскому послу в Вашингтоне.

Но, повторимся, шла Крымская война, во время которой умер российский император Николай I, и все это не позволяло дать ход проекту продажи Аляски. Лишь в 1857-м его снова начали изучать в Санкт-Петербурге, но до реализации опять дело не дошло – теперь из-за Гражданской войны в США, которая длилась с 1861 по 1865 год.

Так что в итоге идею реанимировали только в 1866 году, но зато сразу очень активно. Причем инициатором стала российская власть: 16 (28) декабря состоялось совещание с участием императора Александра II, на котором утвердили предложение.

В марте 1867 года посол в Вашингтоне барон Эдуард Стекль сделал госсекретарю США Уильяму Сьюарду официальное предложение о покупке полуострова. В отличие от предварительного этапа, теперь события развивались быстро: за две недели Стекль и Сьюард сошлись на сумме 7,2 млн долларов золотом (по нынешним временам, исходя из цен на золото, это 1,15 миллиарда долларов), проект сделки одобрил президент Штатов и российский император дал добро на ее подписание. Которое состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне.

Далее со стороны Санкт-Петербурга вопросов не было: там сделку утвердил Александр II. А вот в конгрессе США возникли сложности, так как одни парламентарии возмутились тем, что договор фактически подписали за их спиной, а другие посчитали, что платить огромную по тем временам сумму не под силу стране, которая еще восстанавливалась после Гражданской войны.

Но в итоге сенат и палата представителей дали необходимое большинство голосов.

18 октября 1867 года российские власти официально передали территорию американским. Спустя полвека этот день начали отмечать как День Аляски.

Россия львиную долю полученных средств потратила на покупку оборудования для железных дорог, которые в те времена были основным локомотивом промышленного развития.

Эта сделка породила немало легенд. Главная из них – о несметных золотых залежах на Аляске. Золото там действительно было, хотя его месторождения были обнаружены по большей части уже после продажи территории Россией. Однако в Америке до сих пор высказывают мнение, что покупка Аляски так и не окупила затраченных государством средств, поскольку стоимость управления новыми территориями и льготы компаниям, разрабатывающим природные ресурсы Аляски, превышают все доходы.

Так, исследователь из Айовы Дэвид Баркер, проанализировав траты и доходы Аляски за 1867–2007 годы, пришел к выводу, что за штат следовало заплатить гораздо меньше, чем 7,2 млн долларов золотом. По его версии, Россия должна была ещё и доплатить американцам. В течение 140 лет после сделки Аляска принесла новым владельцам потери в размере 13,4 млн долларов (при перерасчете на цены 1867 г.). Расходы на освоение территории регулярно превышали доходы. Прибыльным штат оказался только в 1976-1984 годах, пока росли цены на нефть, которую тоже обнаружили на Аляске.

Единственный безусловный выигрыш США – геополитический. Ведь сложно представить, как развивалась бы мировая история, будь у Советского Союза в разгар холодной войны такой плацдарм на американском континенте.

Впрочем, в 1867 году ситуация была совсем другая. В те времена у России складывались очень хорошие отношения с США: интересы двух стран почти не пересекались, зато геополитические противники были общими. В первую очередь - Британия.