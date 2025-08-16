Британская газета The Telegraph в редакционной статье назвала предложение президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о территориях ужасным, но при этом признала его, возможно, наилучшим вариантом из доступных Киеву.

Журналисты пишут, что подписание соглашения на условиях вывода ВСУ из Донбасса после более чем трех лет войны стало бы "национальной трагедией" для Украины и крупным вознаграждением для Путина, которое, вероятно, компенсировало бы все российские затраты на войну. Такой исход означал бы и поражение Запада, который не смог оказать Украине достаточную поддержку и допустил перекройку европейских границ силой.

Тем не менее в статье говорится, что сдача Донбасса может оказаться "лучшей сделкой, которую можно достичь". Украина не имеет ресурсов для изгнания российских войск, а Европа и США, обладая возможностями, так и не усилили оборону страны в полной мере.

Газета отмечает, что зависимость Украины от американских поставок вооружений сохраняется, а Европа на деле не покрывает все ее потребности. При этом озвученные Путиным условия могут быть лишь стартовой позицией для переговоров, которую удастся смягчить.

"Справедливым завершением войны должно было бы стать полное поражение Путина и его устранение от власти в Москве. Но мы имеем дело с миром таким, какой он есть, а не каким он должен быть. Эта сделка, какой бы ужасной она ни была, может быть наименее плохим вариантом для Украины и ее союзников", – подытоживает The Telegraph.

Сегодня СМИ сообщили, что Владимир Зеленский отказался от передачи Москве территории всего Донбасса в обмен на остановку боевых действий по линии фронта.

Также пресса описывает реакцию Киева на саммит: украинские власти восприняли позицию Трампа на нем как предательство.