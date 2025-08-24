Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными по формуле "146 на 146".

Сначала об этом сообщило министерство обороны РФ. Позже информацию подтвердили украинские издания и президент Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил ОАЭ за посреднические дипломатические усилия.

В частности, среди возвращенных украинцев – журналист Дмитрий Хилюк.

Кроме того, официально подтверждено, что из российского плена сегодня вернулся бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.

Николаенко был взят в плен в апреле 2022 года (он к тому моменту уже не был городским головой).

Как писали СМИ, в том же 2022 году Николаенко был включён в списки на обмен, но он уступил очередь тяжелобольному пленному с гангреной, попросив освободить его вместо себя. С тех пор в списки на обмен его не включали.

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко. Фото: Телеграм

Напомним, 14 августа Украина и Россия провели 67-й обмен пленными по формуле "84 на 84".

А на днях Украина и Россия провели обмен телами погибших по формуле "1000 на 19".

Война в Украине идёт 1278-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

