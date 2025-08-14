Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Он стал 67-м по счету.

Первым об этом сообщило Минобороны РФ, затем информацию подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Из российского плена вернулись 33 военных и 51 гражданское лицо. Причем некоторые из гражданских и военных были задержаны на оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из вернувшихся пробыл в неволе 4013 дней, а задержан был в Донецкой области еще в 2014 году.

Также в Украину вернулись осужденные в РФ с 2016 по 2021 год.

Среди пленных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

Среди военных по обмену вернулись люди из гарнизона Мариуполя, служившие в Военно-морских силах и Государственной пограничной службе. Десять из них имеют офицерские звания.

Возраст самого молодого украинца - 26 лет, самому старшему исполнилось 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Неделю назад в России заявили, что Украина отказалась принять тысячу своих военнопленных.

Незадолго до этого Украина и Россия провели очередной обмен пленными.