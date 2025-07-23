Украина и Россия обменялись военнопленными.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, не называя количества вернувшихся по обмену украинцев.

"Сегодня состоялся девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники", – написала его пресс-служба.

Как сказано в публикации, за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 украинских граждан.

Об обмене сообщает и российское Минобороны.

"...Возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в публикации ведомства.

Оно тоже не называет количество пленных.

Обмен пленными анонсировал после сегодняшних переговоров в Стамбуле Владимир Мединский.

Незадолго до встречи делегаций Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "1000 на 19".