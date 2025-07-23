Помощник президента РФ и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Киева в Турции.

Приводим основные заявления Мединского на брифинге с журналистами.

На переговорах Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина рассмотрит это предложение.

Россия предложила Украине объявлять на линии фронта короткие перемирия для сбора погибших и раненых. Такие перемирия могут длиться по 24-48 часов.

В ближайшее время состоится новый обмен не менее 1200 военнопленных. Также РФ предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших украинских военных. Москва ждет согласия Киева. Кроме того, Украина и Россия продолжат "бессрочные санитарные обмены" тяжелоранеными.

Позиции Украины и России по меморандумам довольно далеки друг от друга, но Москва надеется продолжить контакты.

Киев передал Москве 339 фамилий детей, которые были вывезены в РФ. Часть из из них уже были возвращены Украине, остальные ждут появления законных представителей. Также часть детей "уже не дети", а другие оказались не в России, а в Европе.

Для организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно сначала "проработать условия соглашения". А уже главы стран должны "ставить точку" в переговорах, а не обсуждать все с нуля.

Ранее Украина заявляла, что организация прямой встречи Зеленского и Путина была основным заданием ее переговорной группы в Стамбуле.

Позавчера Зеленский анонсировал, что подготовка его встречи с российским президентом будет одной из тем переговоров в Турции.

