Украина отказалась принять тысячу своих военнопленных.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Он утверждает, что "из-за отказа Киева принять ряд военнопленных второй обмен между Россией и Украиной шел тяжело, а третий не начался".

Также российские издания начали публиковать списки пленных, которых, как утверждается, не принимает Киев.

Между тем заявление Мединского опровергает Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО.

"Эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля состоялся девятый этап обмена пленными, о котором Украина и РФ договорились в Стамбуле. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые украинские защитники.

А на следующий день Зеленский сообщил, что Украина договорилась с Россией о новом обмене пленными.

О том, что происходит с обменом пленными между Украиной и РФ, мы писали в отдельном материале.