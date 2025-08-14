Лежачую женщину, которую эвакуировали из прифронтового населенного пункта, отказывались принимать в больницу, и в итоге она умерла.

Об этом сообщил волонтер из Краматорска Богдан Зуяков.

Он рассказал о том, что волонтеры эвакуировали лежачую женщину, жившую вблизи населенного пункта Золотой Колодезь. По его словам, по приезду в Краматорск оказалось, что ее некуда девать.

"Официальная горячая линия говорит, что "мы даже не знаем, где у нас шелтер" (безопасное место для временного проживания или укрытия - Ред.)... Эвакуация официальная через ОВА – это полное г@вно", – сказал он.

По словам Зуякова, в результате лежачая женщина все же попала в больницу, однако, как сказал волонтер, это стоило большого "гемора". Чуть позже он сообщил, что женщина умерла.

Напомним, из-за прорыва армии РФ под Покровском в Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации.

Украинские военные заявили, что ситуация на покровском направлении остается неконтролируемой.

Война в Украине идет 1268-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2025 года в обновляемом онлайне.