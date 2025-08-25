Решение о выезде за границу молодежи 18-22 лет будут приниматься после дискуссий с военными и гражданским обществом.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Но, опять же, мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это, скажем, скажется на том, как Украина будет отвести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет РФ. Дискуссия открыта, мы будем ждать позиции комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения", — отметил Стефанчук.

о том, разрешат ли выезд из Украины парням младше 24 лет, мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1279-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

В последние дни Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о том, что он не готов идти на уступки России в переговорном процессе, соглашаясь максимум на остановку огня по линии фронта. В отдельном материале разбираем перспективы компромисса между Киевом и Москвой, в частности, согласие первого на сдачу территорий.

