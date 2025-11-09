В Кремле заявили, что Россия не готовит ядерные испытания, а президент Владимир Путин не давал таких указаний. Подобное, серьёзное, решение требует тщательного анализа, которым займутся профильные специалисты.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний, сначала нужно понять их целесообразность. Путин говорил, что РФ привержена запрету ядерных испытаний, но если это сделает другая страна, то Москва будет сохранять паритет", - заявил Песков.

При этом он отметил, что Россия и Китай также не проводят ядерных испытаний.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил что Америка "немедленно возобновит ядерные испытания", после чего к президенту РФ Владимиру Путину обратился министр обороны Андрей Белоусов с рекомендацией преступить к подготовке ядерных испытаний.

Путин поручил изучить вопрос, но дал понять, что РФ может возобновить ядерные испытания только в случае, если это сделают Штаты.

Между тем, Командование глобальных ударов ВВС США недавно провело учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30 "Минитмен III" без боевого заряда.