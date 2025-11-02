Соединённые Штаты Америки намерены провести серию субкритических испытаний ядерного оружия.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

Субкритические испытания – это эксперименты с ядерными материалами, при которых не возникает цепной реакции и не происходит ядерного взрыва.

Такие испытания позволяют оценить состояние и надёжность боеголовок без нарушения международных договоров о запрете ядерных испытаний.

При этом, будут ли вслед за тем проводиться ядерные взрывы, до сих пор неизвестно. Отметим, что полноценные испытания атомных боеприпасов запрещены международными договорами.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение ядерных испытаний впервые за 30 лет.

Напомним, на днях в России показали новейшую атомную подлодку, которая может нести дюжину ядерных торпед "Посейдон".

А перед этим Путин заявил об успешном испытании "Буревестника" - первой в мире крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой.

О том, что означает проведенное Россией испытание ядерной крылатой ракеты, мы подробно писали в отдельном материале.