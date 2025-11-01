В России продолжают демонстрировать возможности глобального ядерного удара. Сегодня в Северодвинске вывели из дока новейшую атомную подлодку РФ "Хабаровск".

Кадры торжественного мероприятия по этому поводу публикуют политические телеграм-каналы.

Работу принимал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Местные СМИ пишут, что "Хабаровск" может нести сразу 12 "Посейдонов" – автономных ядерных торпед, способных, как заявляют в РФ, поражать цели в любой точке Мирового океана.

На днях россияне провели испытания торпеды "Посейдон", а также межконтинентальной крылатой ракеты на ядерном двигателе "Буревестник".

Американская пресса пишет, что Россия показала "Буревестник", чтобы склонить Штаты к переговорам на своих условиях.

"Москва балансирует на грани войны с Соединёнными Штатами ещё со времён холодной войны, когда СССР постоянно подчёркивал, что для двух крупнейших ядерных держав мира переговоры – это необходимость, а не вариант. В последнее время Кремль намекает, что попытки изолировать Россию обречены на провал", – пишет издание.

