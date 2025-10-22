Под руководством президента РФ Владимира Путина российские войска провели тренировку стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих. Во время тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сказано в сообщении, с испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева". Кроме того, к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

Тренировка имела цель проверить уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками. Все задачи тренировки выполнены, заверили в Кремле.

Напомним, чуть менее года назад Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

А недавно Дмитрий Медведев намекнул на ядерный удар со стороны России в случае передачи Украине ракет "Томагавк".