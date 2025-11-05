Командование глобальных ударов американских ВВС провело учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30 "Минитмен III" (Minuteman III) без боевого заряда. Пуск прошел с базы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

Об этом сообщает военно-воздушная база Ванденберг.

"Это испытание позволило оценить текущую надежность, боеготовность и точность системы МБР. Команда летчиков, использующая бортовую систему управления запуском с борта самолета E-6B Mercury ВМС США, инициировала запуск, проверив эффективность и постоянную доступность ALCS, резервной системы управления и контроля для сил МБР", - говорится в сообщении.

Ракета упала вблизи Маршалловых островов.

Испытания были давно запланированы и проводятся на регулярной основе, они носили сугубо технический характер и направлены на сбор данных о надежности и точности систем ракеты, подчеркнули в командовании.

Трехступенчатая твердотопливная ракета "Минитмен III" обладает дальностью 10 000 километров и способна достичь цели за десятки минут.

Два года назад эту ракету уже испытывали, однако неудачно.

Несмотря на регулярность подобных мероприятий, нынешний запуск приковал к себе повышенное внимание, так как состоялся вскоре после директивы Дональда Трампа о возобновлении некоторых видов ядерных испытаний.