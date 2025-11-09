У США "возникли трудности" с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу остановки войны.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По словам министра, американцы пообещали, что смогут убедить Зеленского не препятствовать достижению мира.

"Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путём и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны"", - сказал Лавров.

Он отметил, что сейчас Россия ждет от США "подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе".

Лавров уточнил, что эти "взаимопонимания" базируются на заявлениях президента РФ Владимира Путина, сделанных в июне 2024 года (когда он в качестве условия остановки огня потребовал вывода ВСУ из четырех украинских облстей - Ред.), а также предложениях, "которые незадолго до Анкориджа передал нам спецпредставитель президента США Уиткофф".

Напомним, что, по данным СМИ, Путин в Анкоридже согласился снизить свои требования и пойти на остановку огня после вывода ВСУ только из Донецкой области.

Из Москвы неоднократно звучали намеки, что на встрече в Анкоридже Трамп согласился с предложениями Путина и обещал надавить на Зеленского, чтоб он их принял, однако так этого и не сделал, а позже вернулся к призывам остановить войну по линии фронта, что по версии РФ, противоречит достигнутым на встрече в Анкоридже договоренностям.

В Вашингтоне этого официально не подтверждали. Но СМИ сообщали, что Трамп и Уиткофф давили на Зеленского, чтоб тот вывел войска со всего Донбасса.

Как сейчас обстоит ситуация с мирными переговорами, а также проблемой Донбасса, мы анализировали в отдельном материале.