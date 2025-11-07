Выдвинув в августе свои предложения по завершению войны в Украине президент РФ Владимир Путин "проявил максимальную гибкость".

Об этом заявил президент Казахстана Токаев, передает The New York Times.

"Надо признать, что Путин проявил максимальную гибкость. Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперёд", — цитирует издание слова Токаева.

По информации, Токаев имеет в виду согласие Путина заморозить линию фронта в обмен на вывод ВСУ со всего Донбасса (ранее Путин требовал также вывести украинские войска со всей территории Херсонской и Запорожской областей).

При этом Токаев также заявил о готовности принять переговоры Украины и РФ и считает, что завершение войны возможно.

При этом, по его мнению, Путин не смягчит еще больше свои территориальные требования, потому что "должен считаться с общественным мнением" в РФ.

Ранее в Кремле заявляли, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Путин поддержал концепцию мирного урегулирования в Украине, которую предложил специальный представитель американского президента Стив Уиткофф.

Напомним, после встречи с Путиным на Аляске Трамп заявил, что уже не требует немедленного перемирия по линии фронта, а выступает сразу за заключение полноценного мирного соглашения.