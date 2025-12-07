Минобороны РФ сообщает о захвате двух населенных пунктов: Ровного в Донецкой области и Кучеровки в Харьковской.

При этом Украина этого не подтверждала. На карте DeepState оба села находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

В то же время Кучеровка располагается к востоку от Купянска, и его захват означал бы серьезное закрепления Россиян. А Ровное является ключевым для связи Покровска и Мирнограда, об удержании которых заявляет украинское командование.

При этом DeepState также сообщает о новых продвижениях россиян.

По данным паблика, российские войска продвинулись у Ямполя Донецкой области и у Сладкого Запорожской области, к северу от Гуляйполя.

Ранее мы писали, что российские войска снова продвинулись в районе Северска Донецкой области и под Фёдоровкой, что к югу от него.

Война в Украине идет 1383-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 7 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что сделка по Украине находится на финишной прямой. The New York Times пишет, что российское наступление усиливается, и это обостряет внутренние проблемы украинской армии на разных участках фронта. Европа убеждает же президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.