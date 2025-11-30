Россия располагает достаточным ракетным потенциалом, чтобы продолжать наносить массированные удары по Украине два раза в неделю.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, такая периодичность сохраняется даже несмотря на пожары на российских оборонных предприятиях.

Игнат отметил, что возможна и дальнейшая интенсификация атак, добавив, что Украине необходимы дополнительные поставки зенитных боеприпасов от западных партнеров, прежде всего ракет, поскольку без них будет трудно защищать страну в условиях таких обстрелов.

Ранее американский генерал Дэниел Дрисколл заявил, что Россия смогла нарастить свое ракетное производство и создать крупные запасы, не снижая обстрелов Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие месяцы при любом развитии событий Россия может захватить ещё больше украинских территорий, поэтому необходимо заключать мир.

