Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что для Украины неприемлемо сдать территорию в рамках любого мирного соглашения с Россией.

Об этом он сообщил в интервью Sky News.

По его словам, "справедливый мир" может быть достигнут только в том случае, если боевые действия будут прекращены по текущей линии фронта, а затем будут проведены переговоры.

"Все войны в конце концов заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и эта война закончится. А когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. По моему пониманию, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без уступки территории", – считает Сырский.

Напомним, сейчас на переговорах по Украине обсуждается требование РФ по выводу украинских войск из Донбасса, как главного условия прекращения войны.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета Украина-НАТО заявил, что Киев не примет "двусмысленных гарантий безопасности" и требований одностороннего вывода войск при заключении мирного соглашения.

О переговорном процессе мы писали в отдельном материале.