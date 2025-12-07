Польшу не пригласили на саммит в Британии, где 8 декабря планируется обсуждение шагов для остановки российско-украинской войны.

Об этом сообщает крупнейшая местная частная телекомпания Polsat.

Такой поворот событий вызвал обеспокоенность среди бывших польских чиновников.

По их словам, внутренние политические проблемы и решения, которые осложнили отношения Варшавы с Киевом, привели к снижению роли Польши в международных переговорах.

Напомним, в Лондоне на встрече европейцев будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

Ранее министры Польши вступили в полемику с Белым домом из-за новой стратегии США и "наехали" на Илона Маска.

Война в Украине продолжается 1383-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 7 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог заявил, что сделка о мире в Украине находится на финишной прямой. Газета New York Times пишет, что войска РФ активизируют наступательные действия, что обостряет внутренние проблемы ВСУ на нескольких участках фронта. Европа убеждает президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донецкой области, как того требует мирный план США.

