Соединенные Штаты давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял "крупные территориальные потери и другие уступки".

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Украинский чиновник заявил изданию, что предложение США "ухудшилось" после того, как спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с российским лидером Владимиром Путиным.

Во время двухчасового разговора в субботу американцы хотели получить от Зеленского четкое "да" на вопрос о выводе войск из Донбасса.

"Создавалось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре", - заявил украинский чиновник.

Исходя из статьи Axios, Зеленский не отказал в этом американцам прямо, а сослался на то, что еще не успел ознакомиться детально с обновленным планом США, так как "получил его лишь час назад и еще не читал" (напомним, именно в этом украинского президента упрекал Трамп)

Американский чиновник назвал это "странным", поскольку США, по его словам, передали обновленное предложение ещё за день до разговора Зеленского с Уиткоффом. Правда, украинский источник говорит, что отдельные документы поступили прямо накануне разговора.

"Предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам как территории и контроль над атомной электростанцией в Запорожье, и оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности", - излагают претензии к плану украинские источники.

По гарантиям безопасности США согласились расширить их рамки, однако, по сведениям издания, отказываются утверждать эти гарантии в сенате, чего вчера потребовал Зеленский.

В США также негативно восприняли поездку Зеленского в Лондон.

"Администрация Трампа рассматривала встречу Зеленского на Даунинг-стрит как бесполезную попытку выиграть время на переговорах о мирном плане Трампа", - пишет Axios.

В Белом доме считают, что европейцы являются главным препятствием для сделки. Их советы Зеленскому "проявлять осторожность и терпение" вызывают возмущение американской стороны.

Ранее газета Politico писала, что в ходе переговоров США пытаются убедить Украину вывести войска из Донбасса.

