Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными заявил о необходимости "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Под этим понимается захват граничащих с РФ районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

В настоящее время Россия контролирует небольшой плацдарм на севере Сумской области, в также ведет наступательные действия в ряде приграничных районов в Харьковской области. В частности, в районе Волчанска.

На совещании с Путиным начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов сделал ряд заявлений с российской версией ситуации на фронте:

штурмовые подразделения россиян вошли в Лиман Донецкой области;

в Северске штурмовые подразделения РФ ведут уличные бои, ежедневно захватывая "около 100 зданий";

около 30% зданий в Константиновке перешли под контроль российской армии;

ВС РФ развивают наступление в Днепропетровской области;

окружен Степногорск в Запорожской области (на берегу бывшего Каховского водохранилища к югу от Запорожья);

армия РФ взяла в окружение украинские войска на левом берегу Оскола у Купянска.

Украина этих заявлений не подтверждала, а некоторые опровергла. Так, сегодня Зеленский сказал, что украинская армия почти полностью зачистила Купянск, а недавние заявления РФ о его захвате назвал дезинформацией.

Война в Украине идет 1377-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 1 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Российские войска продвигаются на покровском направлении в Донецкой области. Украинские военные эксперты заявили о фактическом окружении Мирнограда, где отход украинских подразделений возможен только с боем через порядки противника южнее Красного Лимана. В Покровске российские силы сохраняют давление в центральных, южных и северных кварталах, продолжаются бои в промзоне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.