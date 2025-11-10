Города Волчанска Харьковской области почти нет, он разрушен практически до основания. Из-за этого Вооруженным силам Украины трудно оборудовать позиции и сдерживать россиян.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов во время интервью одному из телеканалов.

По его словам, состояние населенного пункта похоже на Авдеевку или Волноваху.

"В Волчанске ситуация грустная, потому что там нет уже города. Город находится в состоянии Авдеевки или Волновахи. Это приграничный город, который держался годами, но сейчас там просто негде поставить позицию. Держатся украинские позиции в южных частях города, там, где осталось что-то физически, где можно обустроиться", - сказал Трегубов.

При этом он отметил, что войска РФ активно запускают по городу авиабомбы.

Напомним, в конце октября ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилища.

В начале октября мы писали о том, что армия РФ захватила Волчанский железнодорожный вокзал.

