Российские войска продвинулись в районе Волчанска в Харьковской области - у села Гатище.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Также россияне заняли новые позиции к юго-западу от Покровска - в Песчаном. Накануне они продвинулись в соседнем Удачном.

Южнее, у границ Днепропетровской области, россияне захватили село Шевченко, продвинулись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля.

Ранее Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась на Константиновском направлении и в Харьковской области.

Война в Украине идет 1240-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась на трех участках около границы Днепропетровской области. Россияне сделали резкий рывок по трассе на Искру, а также заняли позиции к западу от Федоровки. Также российские войска расширили свой плацдарм в районе Мелового Харьковской области.

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