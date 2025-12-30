Россияне смогли захватить батальонный командный пункт в Гуляйполе из-за массового дезертирства ВСУ и больших потерь в силах территориальной обороны.

Об этом сообщил демобилизованный журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

По его словам, через несколько часов после захвата россиянами командного пункта из оборонявшей этот участок 102-й бригады дезертировали более 70 военных, а через пару дней еще два десятка.

"Причина не является тайной: 102-я отдельная бригада ТрО давно "стёрта" и с таким некомплектом личного состава не способна выполнять боевые задачи. За неделю до массового дезертирства бригаду было решено, наконец, вывести из зоны боевых действий на восстановление боеспособности - дать людям отдохнуть и получить хотя бы какое-то пополнение. Но из-за катастрофической ситуации на фронте перед 18 декабря поступил новый приказ: никакого отдыха, всех снова направить на позиции. Бойцы, когда об этом узнали, просто сели в автомобили и уехали домой", - рассказал Бойко.

Он пишет, что в ТрО "давно некому" держать фронт.

"Ни в 1-м батальоне 106-й ОБр ТрО, ни в 102-й ОБр ТрО, ни в силах ТрО (которые отвечали за этот участок обороны в Гуляйполе - Ред.) вообще уже давно некому удерживать позиции. Если в боевых подразделениях типового батальона ТрО насчитывается 48 военнослужащих, а в типовой роте по списку (вместе с ранеными, больными, пропавшими без вести, дезертирами и т. д.) числится 9 человек, то выполнять боевые задачи такие воинские подразделения не способны. Батальоны ТрО ВСУ - это, пожалуй, самые истощённые и измотанные войной подразделения ВСУ. Но именно от их боеспособности в первую очередь зависит, насколько далеко противник продвинется вглубь Украины. Потому что только пехота удерживает территорию… И именно поэтому боевые потери ТрО, комплектование ТрО по остаточному принципу и массовое дезертирство пехоты являются тремя компонентами поражения Украины в войне с Россией", - заявляет журналист.

По его словам, сейчас ТрО пополняется исключительно принудительно мобилизованными, "которых, как собак, отлавливали на улице, которые не успели сбежать по дороге из учебного центра к месту службы и у которых не было денег, чтобы откупиться от ТЦК или хотя бы купить себе тыловую должность в ВСУ".

Бойко добавляет, что каждый день из украинской армии дезертирует более тысячи военнослужащих.

"Это означает, что армии нет и восстановить её уже невозможно - точка невозврата пройдена. Поэтому на примере Гуляйполя каждый может спрогнозировать, по какой границе Украина будет подписывать акт о капитуляции", - пишет журналист.

Он считает одной из причин массового дезертирства то, что мобилизация не касается "привилегированных" украинцев.

"На фронте никто не собирается умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил по заграницам с концертами, младший лейтенант (уже стал офицером!) НГУ Жадан выступал на корпоративах или на открытии XXVII Конгресса Украинской ассоциации футбола, старший сержант (!) ВСУ Шабунин был прикомандирован к киевским генделикам, младший лейтенант НГУ Кипиани нёс тяготы службы в музее прессы, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а военнообязанный Лещенко развлекался в роли диджея в ночных клубах. Таких, как Шабунин или Вакарчук, в ВСУ уже не десятки, а сотни тысяч: при миллионной армии реально на фронте находится не более 50 тысяч бойцов", - пишет Бойко.

Напомним, ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили о захвате Мирнограда, Гуляйполя и Степногорска.

В свою очередь Генштаб ВСУ опроверг потерю Мирнограда и Гуляйполя.