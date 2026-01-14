Зеленский определил задачи Федорова на посту министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Михаилом Федоровым.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram‑канале.
Президент рассказал, что определил Федорову первые приоритеты на должности:
- Защита неба. По словам Зеленского, "есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее".
- Усиление технологической составляющей для остановки продвижения РФ, решение проблемных вопросов обеспечения фронта.
- Проведение аудита финансирования, изыскание путей закрытия дефицита. Увеличение выплат военным на передовой и внедрение базового уровня обеспечения боевых бригад дронами.
- Решение проблем ТЦК. Зеленский отметил, что "требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве".
Правда, из поручения президента не совсем понятно, какие именно проблемы ТЦК нужно решать: применение насилия при бусификации либо, наоборот, ужесточение мобилизации, чтобы увеличить число новобранцев в армии.
Напомним, новый глава Минобороны уже пообещал решить проблему ТЦК. Также Федоров рассказал, что бюджет ведомства находится в минусе на 300 миллиардов гривен.
Также ты сообщали, что Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала за законопроекты №14366 и №14367, которые продлевают действие военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней - до 4 мая 2026 года.