Зеленский принял Федорова на Банковой. Фото: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram‑канале.

Президент рассказал, что определил Федорову первые приоритеты на должности:

  • Защита неба. По словам Зеленского, "есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее".
  • Усиление технологической составляющей для остановки продвижения РФ, решение проблемных вопросов обеспечения фронта.
  • Проведение аудита финансирования, изыскание путей закрытия дефицита. Увеличение выплат военным на передовой и внедрение базового уровня обеспечения боевых бригад дронами.
  • Решение проблем ТЦК. Зеленский отметил, что "требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве".

Правда, из поручения президента не совсем понятно, какие именно проблемы ТЦК нужно решать: применение насилия при бусификации либо, наоборот, ужесточение мобилизации, чтобы увеличить число новобранцев в армии.

 

Напомним, новый глава Минобороны уже пообещал решить проблему ТЦК. Также Федоров рассказал, что бюджет ведомства находится в минусе на 300 миллиардов гривен.

Также ты сообщали, что Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала за законопроекты №14366 и №14367, которые продлевают действие военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней - до 4 мая 2026 года.

