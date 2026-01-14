Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram‑канале.

Президент рассказал, что определил Федорову первые приоритеты на должности:

Защита неба. По словам Зеленского, "есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее".

Усиление технологической составляющей для остановки продвижения РФ, решение проблемных вопросов обеспечения фронта.

Проведение аудита финансирования, изыскание путей закрытия дефицита. Увеличение выплат военным на передовой и внедрение базового уровня обеспечения боевых бригад дронами.

Решение проблем ТЦК. Зеленский отметил, что "требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве".

Правда, из поручения президента не совсем понятно, какие именно проблемы ТЦК нужно решать: применение насилия при бусификации либо, наоборот, ужесточение мобилизации, чтобы увеличить число новобранцев в армии.

Напомним, новый глава Минобороны уже пообещал решить проблему ТЦК. Также Федоров рассказал, что бюджет ведомства находится в минусе на 300 миллиардов гривен.

Также ты сообщали, что Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала за законопроекты №14366 и №14367, которые продлевают действие военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней - до 4 мая 2026 года.