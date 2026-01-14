Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала за законопроекты №14366 и №14367, которые продлевают действие военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней - до 4 мая 2026 года.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.

Продление военного положения в Украине поддержали 330 народных депутатов, а продление мобилизации - 312.

Это уже 18-е продление действия правового режима с начала полномасштабной войны.

Напомним, 12 января проекты законов внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем предыдущий срок продления военного положения и мобилизации был установлен до 3 февраля 2026 года.

Война в Украине идет 1421-й день. Мы следим за последними новостями среды, 14 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Киеве ухудшилась ситуация с электроэнергией после ночного обстрела. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что электричества не хватает даже для обеспечения критической инфраструктуры. Также произошел блэкаут в Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области.

