В среду, 14 января, в Украине идет 1421-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 14 января

10.21 Армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области, сообщает Deep State.

9.44 На бульваре Шевченко в центре Киева здания стоят без света. При этом дороги ярко освещены, сообщают столичные водители.

Напомним, в Киеве уже несколько дней идут экстренные отключения света, вызванные обстрелами и морозами.

9.38 В Киеве взрывы. Работает ПВО.



9.29 Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы дронов.

Паблики пишут, что БпЛА залетает с севера.

8.45 Пожар на киевской Оболони не связан с прилётами, пишут местные паблики.

Ранее Кличко заявлял, что по дому попал дрон.

8.22 Взрывы в районе Осокорков в Киеве.

Паблики пишут о налёте на ТЭЦ-5.

8.17 В Оболонском районе Киева беспилотник влетел в 16-этажный жилой дом на уровне восьмого этажа. Загорелась квартира, сообщил мэр города.

Атака дронов на столицу продолжается. В городе слышна работа ПВО.

7.55 В Ростове-на-Дону ночью была массированная атака беспилотников.

Местные паблики пишут о прилёте по одному из предприятий (украинские телеграм-каналы предполагают, что там загорелись резервуары с топливом).

Также пострадала жилая многоэтажка, ранены четыре человека.

7.46 Мобилизация в Одессе. Мужчину "грузят" в бус, который стоит на обочине оживленной улицы.

7.43 Тревога в Киеве. ВСУ заявили об угрозе беспилотников с северного направления.

7.42 В Киеве по всему городу продолжаются экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.