В среду, 14 января, в Украине идет 1421-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 14 января
10.21 Армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области, сообщает Deep State.
9.44 На бульваре Шевченко в центре Киева здания стоят без света. При этом дороги ярко освещены, сообщают столичные водители.
Напомним, в Киеве уже несколько дней идут экстренные отключения света, вызванные обстрелами и морозами.
9.38 В Киеве взрывы. Работает ПВО.
9.29 Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы дронов.
Паблики пишут, что БпЛА залетает с севера.
8.45 Пожар на киевской Оболони не связан с прилётами, пишут местные паблики.
Ранее Кличко заявлял, что по дому попал дрон.
8.22 Взрывы в районе Осокорков в Киеве.
Паблики пишут о налёте на ТЭЦ-5.
8.17 В Оболонском районе Киева беспилотник влетел в 16-этажный жилой дом на уровне восьмого этажа. Загорелась квартира, сообщил мэр города.
Атака дронов на столицу продолжается. В городе слышна работа ПВО.
7.55 В Ростове-на-Дону ночью была массированная атака беспилотников.
Местные паблики пишут о прилёте по одному из предприятий (украинские телеграм-каналы предполагают, что там загорелись резервуары с топливом).
Также пострадала жилая многоэтажка, ранены четыре человека.
7.46 Мобилизация в Одессе. Мужчину "грузят" в бус, который стоит на обочине оживленной улицы.
7.43 Тревога в Киеве. ВСУ заявили об угрозе беспилотников с северного направления.
7.42 В Киеве по всему городу продолжаются экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК.