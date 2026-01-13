Анализируем итоги 1420-го дня войны в Украине.

Новый удар и блэкаут в Киеве

Ночью россияне нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Украине. По украинским данным, было выпущено 25 ракет (из них сбито семь), а также 240 дронов.

Одной из ключевых целей был Киев и область.

В столице, где уже вчера весь город периодически выбивался из графика отключений, ситуация с электричеством снова ухудшилась после обстрела - весь город практически сидит без света. По всей столице идут аварийные отключения. Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня, который до сегодняшней ночи был на левом берегу, сообщил гендиректор Yasno Коваленко.

Приблизительные обещания, когда начнут возвращать электричество - ближе к полуночи. Но неизвестно, смогут ли их выполнить. Те киевляне, кому свет начал поступать, жалуются на низкое напряжение.

"Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов мы не можем давать, поскольку враг продолжает эти атаки", – заявил замминистра энергетики Колесник. При этом в самом здании министерства из-за неработающего отопления прорвало трубы канализации, сообщили депутаты.

Мэр Киева Кличко заявил, что электричества сейчас не хватает даже для обеспечения критической инфраструктуры. Также, по его словам, около 500 домов столицы по-прежнему сидят без отопления. Власти заявляют, что подгоняют к таким домам машины с промышленными генераторами.

Соцсети облетают истории, а также видеоролики из квартир, где люди уже почти неделю сидят практически без света и тепла.

Также блэкаут в таких городах Киевской области как Ирпень, Буча, Гостомель. На заправках сформировались очереди за бензином, от которого питаются генераторы.

В Киеве и регионе из-за нехватки света начали приостанавливать работу супермаркеты. Об этом уже заявили торговые сети Novus и "Сильпо". При этом в штатном режиме работает АТБ, где сформировались очереди.

Также известно, что россияне этой ночью ударили, как следует из официальных сообщений, по Криворожской ТЭС, и по объектам энергетики в Одесской и Запорожской областях (на видео).

Москва заявила, что ведет обстрелы украинской энергетики в ответ на удары ВСУ по российским энергообъектам. Также РФ заявляет об ударам по производства и складам дронов.

Киев со своей стороны заявляет, что ночью поразил авиаремонтный завод в Таганроге, где, как утверждается, производятся дроны.

Также, как сообщают СМИ, сегодня дроны поразили около Новороссийска, которые шли забирать казахстанскую нефть из Каспийского трубопроводного консорциума (его совладельцами являются, в том числе, американские компании).

Россия же сегодня нанесла удар по предместьям Харькова, где уничтожила склад "Новой почты".

Встреча с Трампом в Давосе

Трамп до сих пор не дал согласия на поддержку европейских войск в случае их введения в Украину после завершения боевых действий. А без гарантий поддержки США Британия и Франция свои войска посылать не хотят, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Зеленский и Трамп могут встретиться на следующей неделе во время форума в Давосе

Во встрече планируют принять участие лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Еврокомиссии. Главная цель встречи - заручиться поддержкой США по гарантиям безопасности Украине, предложенным в Париже.

Напомним, там европейцы и Киев предложили направить войска в Украину после завершения конфликта под гарантии их поддержки со стороны США. Но "до сих пор неясно, что на самом деле думает Трамп" по этому поводу, пишет издание.

"Без США ничего из этого не произойдет", - сказал один европейский чиновник, подразумевая введение европейских войск в Украину. "Европейские столицы обеспокоены масштабом личной приверженности Трампа поддержке Украины после возможного мирного соглашения с Россией", - говорится в статье.

Это не первая публикация на тему того, что США пока не дали своего согласия на то, чтобы вписать в мирный план введение западных войск в Украину. А точнее - не хотят гарантии защиты этого контингента, если по нему нанесут удары россияне (а без таких гарантий, как писалось выше, европейцы свои войска посылать не хотят).

Основных причины две. Первая и основная - это условие отвергает РФ и, следовательно, поддержка Трампом присутствия американских войск в Украине может сорвать переговорный процесс или сильно его затянуть. Вторая - США не хотят давать юридически обязывающие гарантии о защите европейских военных, если те подвергнутся нападению в Украине.

При этом Зеленский неоднократно делал заявления, из которых можно было заключить, что гарантии безопасности с американцами уже согласованы, и ключевой вопрос, который пока решить не удалось - территориальный. Однако, судя по очередной публикации в западных медиа, согласия США на европейский вариант гарантий тоже пока нет. И встреча с Трампом в Давосе, если она состоится, будет посвящена тому, чтобы склонить его к европейской версии гарантий.

При этом ранее западные СМИ писали о том, что проект плана после парижских переговоров уже передан России. Но, если принять во внимание, что и Европа, и Украина хотят сейчас встречи с Трампом, чтобы убедить его поддержать их сценарий по гарантиям, то очевидно, что переданный в Москву документ - это не согласованный всем Западом (включая Трампа) и Украиной проект. А, вероятно, очередной этап обмена мнениями после парижского раунда переговоров.

Не исключено, что команда Трампа передала представителю Путина некие наработки с разными вариантами (в том числе предложения Европы и Киева), на которые Россия должна прислать свои комментарии (Зеленский ранее говорил, что это может произойти до конца января).

И в этом контексте вероятная задача Европы и Украины - "зацементировать" позицию Трампа на базе своих предложений. Пока же команда президента США скорее ведет себя как модератор, играя в посредничество, не становясь на ту или иную сторону. Что Европе и Киеву не нравится и они пытаются убедить Трампа принять их позицию.

Удастся ли эта попытка - будет видно по тому, как пройдет форум в Давосе. Пока поездка туда Трампа официально не подтверждалась. Кроме того, отношения европейцев и американцев сейчас напряженные из-за претензий Вашингтона на Гренландию. И, кроме того, внутри самих европейцев вновь возникли разногласия по Украине. Но об этом ниже.

Разногласия европейцев по 90 млрд для Украины

В Евросоюзе произошел раскол по поводу того, как использовать 90 млрд евро, которые в декабре европейцы выделили Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, президент Франции Эмманюэль Макрон призывает ЕС сократить закупки американского оружия для Украины на фоне усиливающегося напряжения в отношениях с США, предоставив контракты европейским компаниям.

Для Киева это означает возможные задержки с поставками оружия, отмечает издание.

Против такого использования кредита выступают большинство стран ЕС во главе с Германией и Нидерландами.

Амстердам заявляет, что предложение Франции ограничит возможности Украины по обороне, так как ЕС не производят некоторые виды вооружения в достаточных количествах.

Поддерживают Париж только Греция и Кипр. Столицам ЕС еще предстоит обсудить формальные условия использования кредита. По словам двух дипломатов ЕС, более двух третей финансирования ЕК, как ожидается, будет направлено на военные расходы, а не на обычную бюджетную поддержку.

Отметим, что последний момент, если эта информация действительно верна, наиболее важный.

Ранее 90 млрд евро предполагалось направить на пополнение бюджета Украины на два ближайших года - по 45 млрд долларов за год. Примерно столько же на этот год просил Киев. На оружие же планировалось собрать деньги из других источников (в частности, по программе закупки американского оружия и за средства, выделяемые бюджетами отдельных европейских стран).

Впрочем, уже тогда мы писали, что денег в целом будет недостаточно, так как в прошлые годы на бюджетную и военную поддержку выделялось до 110-120 млрд долларов в год.

Если же 2/3 планируемых к выделению Украине 90 млрд евро будет направлено на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть - 30 млрд на два года (или же по 15 млрд в год), то это гораздо меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета. А значит у Киева появится огромная дыра в возмещении дефицита бюджета, которую непонятно как возместить.

Ситуация в Иране

Трамп вчера и сегодня сделал два резких заявления по Ирану, которые могут приблизить ситуацию к околовоенной.

Во-первых, он ввел вторичные санкции против Тегерана.

"С этого момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить 25% пошлины на любые торговые операции с Соединенными Штатами Америки. Это распоряжение является окончательным и не подлежит пересмотру", – сообщил президент США.

Во-вторых, он заявил, что американская помощь иранским протестующим "уже в пути", и добавил, что прекратил все переговоры с Тегераном.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать — берите под контроль свои институты (госучреждения - Ред.)! Сохраняйте имена убийц и тех, кто злоупотребляет властью. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути", - заявил президент США.

В то же время иранские власти утверждают, что взяли ситуацию под контроль. Как вчера заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи, мятежные акции теперь "полностью контролируются".

Днем ранее - 11 января - иранские силовые структуры сообщили о задержании ключевых участников протестов, не раскрывая их имен и численности.

Параллельно прошли массовые проправительственные манифестации в ряде городов (на видео). В марше жителей Тегерана принял участие президент страны Масуд Пезешкиан.

Накануне верховный правитель Ирана Хаменеи заявил, что власти не пойдут на уступки "террористам" и "разрушителям", которые, по заявлению иранского руководства, направляются Израилем и США.

Напомним, что поводом для протестов стало падение национальной валюты и санкционированное властями повышение цен на топливо, однако они быстро политизировались и радикализировались, а основным требованием стала смена власти в стране и свержение режима аятолл. Протесты публично поддерживают Израиль и США, а также проживающий в Америке сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви.

При этом ещё на прошлой неделе у протестующих появилось оружие, после чего начались боевые столкновения с силовыми структурами Ирана. Особенно жестокими они были в городах с преимущественно курдским населением (у курдов традиционно тесные связи с Израилем).

В конце прошлой недели, судя по поступающей информации, на подавление бунта были брошены помимо полиции подразделения КСИР.

И, как признают западные СМИ, протесты в значительной степени были подавлены, хотя и не до конца и потенциал их нового всплеска сохраняется. Но произошло это ценой больших жертв. Вчера иранские власти заявили, что погибло 500 человек (из них 100 сотрудников силовых структур).

В то же время иранские оппозиционные ресурсы и израильские медиа пишут, что счет погибшим идет на тысячи. Публикуются кадры с телами в черных мешках, среди которых люди ищут своих близких.

Параллельно на Западе разворачивается кампания с призывом к Трампу нанести удары по Ирану, чтоб поддержать протестующих. Иначе, как заявляется, власти уже в ближайшие дни смогут полностью подавить протесты. Подключился к этой кампании и Зеленский.

"Очень важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны вмешаться сейчас и помочь народу устранить виновных в том, чем, к сожалению, стал Иран", - заявил Зеленский.

Американские СМИ пишут о том, что вариант с атакой на Иран уже прорабатывается в Белом доме, но окончательного решения Трамп еще не принял. Официально Вашингтон такого удара также не исключает, однако однозначных решений пока не озвучивалось. Хотя Трамп и грозит регулярно Ирану за убийства протестующих.

Но американские СМИ пишут, что Белый дом пока колеблется. А одним из противников военного вмешательства выступает вице-президент Вэнс.

При этом наблюдаются и попытки договориться: в переговоры с властями страны вступил спецпредставитель Трампа Уиткофф. По данным главы МИД Ирана, от американцев поступили некие предложения, суть которых не раскрывается.

Напомним, ранее США требовали от Ирана полностью отказаться от ядерной программы - и после отказа нанесли ограниченный удар. Какой ультиматум выдвинут сейчас, неизвестно. Публично США требуют прекратить силовое подавление протестов.

Впрочем, с учетом того, что протесты приняли уже вооружённый характер и ставят своей целью свержение власти, вряд ли Тегеран откажется от силовых действий против протестующих до полного подавления протестов. Это для иранской власти вопрос жизни и смерти. Причем в буквальном смысле слова.

Поэтому, вполне возможно, Тегеран соглашается на переговоры с американцами лишь для того, чтоб выиграть время и не допустить американского удара до тех пор пока бунт не будет полностью подавлен.

Кроме того, важен и геополитический аспект происходящего.

Если взглянуть на последний шаг Трампа против Тегерана - введение 25%-х тарифов против торговых партнеров Ирана - то отчетливо видно, что основной целью борьбы с Ираном является ослабление Китая, который закупает большие объёмы нефти в Иране, а также в недавно атакованной США Венесуэле (и оттуда поставки нефти в КНР уже практически прекратились).

То есть, глобальные требования США к Ирану явно будут связаны с попыткой конечного удара по основному противнику Трампа - Китаю.

Что, как уже предрекают западные СМИ, грозит вызвать новый виток торговой войны и ответных действий Пекина, который может возобновить ограничения на поставки редкоземельных металлов в США. А возможно, предпринять и другие резкие шаги в отношении американцев, которые, похоже, начинают с китайцами тотальную геополитическую войну.

Одним из последствий этого, не исключено, будет ещё большее сближение Китая с Россией, которая может стать главным поставщиком в КНР необходимого сырья в условиях постепенного перекрытия других источников. Причем поставки могут осуществляться и по суше, что сделает невозможным их перехват в море американским флотом.

В свою очередь, это может повлиять и на политику Трампа по войне в Украине. Правда, варианты такого влияния могут быть разные: как усиление давления на РФ через санкции, захват кораблей с российскими энергоносителями и другие меры (чреватые однако эскалацией в отношениях США с Россией), так и усиление давления на Киев с целью побудить принять основные российские требования по завершению войны, чтоб выйти на сделку с Путиным и попытаться "оттянуть" РФ от Китая.

Кому достался украинский литий?

Вчера премьер-министр Юлия Свириденко объявила итоги конкурса на разработку крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Им оказалась компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются компании Techmet и The Rock Holdings.

Это решение примечательно тремя моментами.

Первое – на прошлой неделе, еще до подведения итогов конкурса, его победителя предсказала американская газета The New York Times. То есть, результаты были предопределены заранее.

Второе – по данным The New York Times победителем конкурса является консорциум компании Techmet (ее совладельцем является правительство США через Международную финансовую корпорацию развития) и близкого друга Трампа, миллиардера Рональда Лаудера.

Третья – это первое решение по месторождениям, принятое правительством Украины в рамках заключенной в мае "сырьевой сделки" с США.

И это, пожалуй, даже самый интересный аспект. По той причине, что Кабмин засекретил основные документы по сделке. В публичном доступе есть только рамочное и очень неконкретное соглашение о создании совместного украино-американского инвестиционного фонда, за которое проголосовала Рада. Из него, в принципе, становилось понятно, что американские инвесторы получат право "первой ночи" относительно разработки украинских месторождений. Однако по всем важнейшим деталям процесса в соглашении были отсылки к "техническим документам", которые правительство Украины подписало с США, однако они так и не были обнародованы.

Поэтому условия, на которых консорциум с участием друга Трампа получила контроль над месторождением "Добрая" проливают свет на то, какие реальные условия выписаны в сделке.

Согласно постановлению Кабмина по конкурсу, его победитель-инвестор, до компенсации всех своих вложений, получает 70% продукции. Остальные 30% будут разделены между государством и инвестором. Причем, согласно условиям договора, гарантированная доля государства при этом распределении составляет всего 4-6%. Или же менее 2%, если считать от общего объема продукции.



"Такая формула - крайне невыгодна для Украины, а, учитывая тот факт, что инвестор сможет манипулировать искусственным завышением затрат посредством включения затрат, не связанных с разработкой литиевого месторождения, завышения стоимости оборудования и прочее, это будет увеличивать период компенсации затрат, фактически уменьшая долю прибыльной продукции (и, соответственно, долю Украины – Ред.)", - отметили аналитики общественной организации "Экология.Право.Человек".



Также еще один очень примечательный момент - на встрече американского бизнеса с президентом Зеленским в июле этого года компанию TechMet представлял Владимир Игнащенко. Он во времена президентства Порошенко контролировал компанию "Петро-Консалтинг", которую связывали со "смотрящим" за энергетикой времен Порошенко Игорем Кононенко.



Интересно, что в те времена "Петро-Консалтинг" получила спецразрешение на разработку участка "Добрая", но затем оно было аннулировано. Впрочем, точка в этой истории не поставлена, так как отмена спецразрешения обжалуется в судах.



При этом, руководителем "Петро-Консалтинг" с мая 2018 по май 2019 года (то есть, в тот период, когда ее контролировал Игнащенко) был Егор Перелыгин, который на данный момент является замминистра экономики и курирует разработку соглашений о распределении продукции в рамках сырьевой сделки.



Подробнее о конкурсе на месторождение лития и о том, как происходит запуск сырьевой сделки читайте в статье "Страны".