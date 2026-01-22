Кабинет министров Украины принял решение об увольнении пяти заместителей министра обороны Михаила Федорова.

Об этом на своём сайте сообщила пресс-служба Минобороны.

Уволены Анатолий Клочко, Александр Козенко, Николай Шевцов, Владимир Заверуха и Анна Гвоздяр.

По словам Фёдорова, часть уволенных продолжит работать в команде ведомства в других направлениях как советники или руководители проектных офисов.



"Перестраиваем систему менеджмента в команде ведомства Министерства обороны Украины, чтобы достичь целей войны", - заявил Федоров.



В ближайшие недели появятся новые члены команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, это шаг к обновлению Министерства для выполнения задачи президента Украины Владимира Зеленского - построить систему, способную остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по противнику и его экономике.

По словам нардепа Ярослава Железняка, Козенко был человеком Андрея Ермака в Минобороны.

Но при этом он говорит, что многие люди экс-главы ОП все ещё остаются на своих местах.

Ранее, помимо менеджмента Сил обороны, Федоров назвал целью Украины в войне ликвидацию до 50 тысяч российских военных в месяц.

Народный депутат Анна Скороход назвала эту цель "больной".

"Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали?" - задала риторический вопрос нардеп.