Кабмин уволил пятерых заместителей нового министра обороны Федорова
Кабинет министров Украины принял решение об увольнении пяти заместителей министра обороны Михаила Федорова.
Об этом на своём сайте сообщила пресс-служба Минобороны.
Уволены Анатолий Клочко, Александр Козенко, Николай Шевцов, Владимир Заверуха и Анна Гвоздяр.
По словам Фёдорова, часть уволенных продолжит работать в команде ведомства в других направлениях как советники или руководители проектных офисов.
"Перестраиваем систему менеджмента в команде ведомства Министерства обороны Украины, чтобы достичь целей войны", - заявил Федоров.
В ближайшие недели появятся новые члены команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности.
Как подчеркнул глава оборонного ведомства, это шаг к обновлению Министерства для выполнения задачи президента Украины Владимира Зеленского - построить систему, способную остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по противнику и его экономике.
По словам нардепа Ярослава Железняка, Козенко был человеком Андрея Ермака в Минобороны.
Но при этом он говорит, что многие люди экс-главы ОП все ещё остаются на своих местах.
Ранее, помимо менеджмента Сил обороны, Федоров назвал целью Украины в войне ликвидацию до 50 тысяч российских военных в месяц.
Народный депутат Анна Скороход назвала эту цель "больной".
"Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали?" - задала риторический вопрос нардеп.