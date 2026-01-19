Президент Украины Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Павла Елизарова.

Информация прозвучала в вечернем обращении.

"Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны", – прокомментировал Зеленский кадровое решение.

Также президент сообщил, что РФ подготовилась к "массированному удару" по энергообъектам Украины. Аналогичную информацию публикуют мониторинговые телеграм-каналы, прогнозируя атаку противника на сегодняшнюю ночь.

Ранее Зеленский предупредил, что Россия готовит удары по подстанциям АЭС.

Война в Украине продолжается 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Противник также нанёс воздушные удары по Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Хмельницкой области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.

