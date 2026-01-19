Чехия не будет продавать Украине боевые самолёты L-159.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура раскритиковал предложение Киева купить эти самолёты, о котором в минувшие выходные сообщил президент Чехии Петр Павел. После заявления президента министр обороны проинформировал кабинет министров, что армии эти самолёты необходимы.

По словам Окамуры, закупка замены для самолётов L-159 обошлась бы Праге дороже, чем доход, который страна могла бы получить от продажи Украине самолётов отечественного производства.

L-159 – одноместный или двухместный легкий боевой самолет, оснащенный бортовой радиолокационной станцией FIAR Grifo L и способный нести широкий спектр вооружения. Это авиационные пушки, управляемые и неуправляемые бомбы, ракеты "воздух – земля" AGM-65 Maverick и ракеты "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder, что делает самолет пригодным для перехвата дронов.

Напомним, недавно в Чехии между министром обороны и правящей коалицией возникли разногласия из-за военной помощи Украине.

Ранее Чехия была центральным европейским хабом по закупкам снарядов для Украины. Но победивший на выборах премьер-министр Андрей Бабиш пообещал эти закупки прекратить. Также новый глава Палаты депутатов Томио Окамура остаётся ярым противником поддержки Украины в любой форме.