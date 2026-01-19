Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим и нынешним председателями Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком и Евгением Хмарой, а также с первым зампредом Александром Покладом.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Украинский президент сообщил, что "согласовал новые боевые операции" спецслужбы.

Напомним, 13 января Верховная Рада поддержала отставку Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Перед этим Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ. Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский сообщал, что Хмара - "автор и организатор дроновых атак" на Россию, в том числе операции "Паутина" - атаки на стратегическую авиацию РФ.

Также Марьяна Безуглая писала, что вместо Малюка Зеленский хотел видеть его зама Александра Поклада. Однако у последнего весьма натянутые отношения с новым главой Офиса президента Кириллом Будановым.

Мы разбирались в отдельном материале, почему президент Украины уволил Малюка.

