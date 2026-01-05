Глава Офиса президента Кирилл Буданов сыграл ключевую роль в быстром разрешении кризиса с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Об этом сообщил "Стране" источник, вхожий на Банковую.

По его словам, Буданову удалось "переломить ситуацию", убедив Малюка написать заявление "по собственному желанию", хотя тот первоначально не хотел этого делать.

"Таким образом президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось избежать более негативного сценария, когда Малюка, если бы тот продолжил упорствовать в нежелании освобождать кресло, пришлось бы отстранять от должности указом президента", - говорит источник.

Отмечается, что ситуация с Малюком - это первый опыт кризис-менеджмента Буданова на должности главы Офиса президента, и он "оказался успешным и эффективным".

По мнению источника, "если Буданов будет и дальше действовать в таком же духе, это заставит умолкнуть скептиков, считающих, что должность главы ОП поставит крест на его политической карьере из-за бытующего мнения, что руководитель Офиса - это "громоотвод" для президента".

Также источник говорит, что в Раду в ближайшие дни не будут вносить представление на увольнение Малюка и на назначение нового главы СБУ.

Сама кандидатура нового главы СБУ, которую внесут в парламент, пока под вопросом.

"Евгений Хмара, несмотря на заслуги, по сути, не политическая, а техническая фигура, ориентированная на внешний контур - спецоперации против РФ. Внутренними вопросами будет заниматься заместитель главы СБУ Поклад", - говорит источник.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка Евгения Хмару.

Подробнее о том, что значит увольнение Малюка с должности главы СБУ, мы писали в отдельном материале.