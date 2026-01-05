Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк согласился подать в отставку.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Накануне журналист Станислав Речинский (ранее работавший в пресс-службе СБУ) заявил, что глава СБУ написал заявление об уходе. Источника своей информации журналист не назвал.

"Малюка дожали, написал заяву", - написал Речинский.

По его словам, ему на замену рассматриваются две кандидатуры - зампредседателя СБУ Александра Поклада и начальника центра спецопераций Евгения Хмары.





В свою очередь издание "Украинская правда" сообщает, что в субботу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Малюк отказался писать заявление об уходе и переходить в СВР или СНБО. Он объяснил это тем, что у него на финальной стадии находятся несколько крупных операций, и бросать их сейчас нельзя.

При этом Малюк заявил, что если есть такой запрос со стороны президента, вопрос следует передать в Верховную Раду.

Отказ вызвал раздражение у президента. Советники по коммуникациям убеждали его, что кампания публичной поддержки генерала со стороны военных была организована самой СБУ. В итоге Зеленский пригрозил отстранить Малюка от должности, если тот не подаст заявление добровольно (такие полномочия парламент предоставил президенту в начале полномасштабного вторжения РФ).

В воскресенье давление на главу СБУ усилилось: от него требовали не только отставки, но и публичной благодарности за нее. В итоге Малюк, по данным СМИ, решил не идти на обострение с президентом и согласился уйти.

Когда и в каком формате состоится увольнение, должно решиться в ближайшее время. Временно исполняющим обязанности главы СБУ, по данным "УП", могут назначить руководителя спецподразделения "Альфа" Евгения Хмару.

При этом Зеленский, как отмечает издание, по-прежнему рассматривает вариант передачи руководства СБУ первому зампреду Александру Покладу, но против этой кандидатуры может выступать новый глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Напомним, некоторые украинские военные выступили против увольнения Малюка. Как мы уже писали, это первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда действующие высокопоставленные военачальники раскритиковали готовящееся кадровое решение президента.

На это отреагировал Владимир Зеленский, сказав, что будет принимать те кадровые решения, которые считает нужными.

К чему приведет возможная отставка Малюка, мы разбирали в отдельном материале.