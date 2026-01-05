Вслед за увольнением председателя СБУ Василия Малюка президент Украины Владимир Зеленский уволил и его первого заместителя, руководителя Антитеррористического центра Сергея Андрущенко.

Об этом говорится в соответствующих указах президента.

Также Зеленский убрал с должностей заместителей председателя Александра Поклада и Сергея Наумюка, начальника Департамента контрразведки Андрея Тупикова и начальника Департамента военной контрразведки Александра Дубровина, но при этом Поклад назначен первым заместителем председателя СБУ, Тупиков и Денис Килимник – заместителями председателя СБУ, а Килимник также – руководителем Антитеррористического центра.

Кроме того, в состав СНБО Зеленский ввел руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и вывел Алексея Иващенко.

Напомним, сегодня Василий Малюк сообщил, что уходит в отставку с должности руководителя СБУ. Вместо Малюка Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару.

Почему Зеленский уволил председателя СБУ Малюка, мы разбирали в отдельном материале.