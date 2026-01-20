Зеленский назначил бывшего вице-премьера Кубракова своим внештатным советником. Указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера Александра Кубракова своим внештатным советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.
Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Назначение вступает в силу со дня подписания документа.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский и Кубраков встретились впервые после отставки Кубракова, которая произошла в 2024 году, по слухам, из-за его сближения с посольством США в обход Офиса президента.
За это увольнение Зеленского критиковали на Западе.
Кроме того, Кубраков является одним из организаторов уголовного дела против близкого к Зеленскому вице-премьера Алексея Чернышова. Это дело также активно раскручивали близкие к западным посольствам грантовые структуры, СМИ и политики.
Минувшим летом сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками к Кубракову по делу народного депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в государственной измене.
