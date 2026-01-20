Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера Александра Кубракова своим внештатным советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Назначение вступает в силу со дня подписания документа.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский и Кубраков встретились впервые после отставки Кубракова, которая произошла в 2024 году, по слухам, из-за его сближения с посольством США в обход Офиса президента.

За это увольнение Зеленского критиковали на Западе.

Кроме того, Кубраков является одним из организаторов уголовного дела против близкого к Зеленскому вице-премьера Алексея Чернышова. Это дело также активно раскручивали близкие к западным посольствам грантовые структуры, СМИ и политики.

Минувшим летом сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками к Кубракову по делу народного депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в государственной измене.

Подробнее о последних встречах Зеленского с разными медийными личностями мы писали в отдельном материале.