Азовское море в районе курортного посёлка Кирилловки полностью замерзло.

Кадры с побережья опубликовал местный житель.

До самого горизонта на поверхности водоёма наблюдается слой занесённого снегом льда. На достаточном удалении от берега лёдяная корка ещё подвижная, но уже полностью закрыла воду.

На берегу образовался парапет из намытых прибоем ледяных торосов. Мужчина утверждает, что подобного явления в Кирилловке не наблюдалось как минимум семь лет.

Ранее появилась информация что на прибрежье Херсона замёрз Днепр. Это может изменить ситуацию на фронте.

Война в Украине продолжается 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Противник также нанёс воздушные удары по Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Хмельницкой области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.

